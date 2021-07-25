На текущей неделе были фактически сорваны две ракетные атаки, произведенные с самолетов ВВС Израиля по целям на территории Сирии. Арабское издание Asharq Al-Awsat, ссылаясь на неназываемый «российский источник», утверждает, что это стало прямым следствием поставок Россией для Сирии новых зенитно-ракетных систем и установления российскими военными своего непосредственного контроля за сирийской ПВО. Перевод иностранной статьи представлен изданием discover24.ru.

По мнению того же «источника», все это реализовалось как итог политического решения на уровне высшего руководства: Россия окончательно «потеряла терпение» относительно израильских авиаударов по Сирии. Последние заявления Минобороны России по этому поводу целиком отразили признаки изменения реакции Москвы на «продолжающиеся атаки на сирийский суверенитет». Источник также добавил, что российские военные эксперты «в прошлом не участвовали в отражении израильских атак, а в настоящее время помогают сирийским военным в выполнении этих задач». Это дает израильтянам сигнал о том, что ситуация изменилась и что необходимо иметь дело с новой реальностью на местах.

Ранее Министерство обороны России вообще не комментировало израильские рейды, если они ставили целью «места дислокации иранских сил» и не затрагивали сирийские объекты, но на текущей неделе выступило с двумя отдельными заявлениями. Это явилось «прямым посланием» Израилю, поскольку было сказано об успехе сирийской ПВО в отражении ударов и уничтожении атакующих ракет. Во время налета 19 июля сирийские ПВО сбили 7 из 8 ракет, запущенных с израильских истребителей, 22 июля были сбиты все 4 из 4 таких ракет. В последнем случае отмечено использование комплексов «Бук-М2Е» российского производства на вооружении сирийских сил ПВО.

«После того, как Москва усилила сирийскую систему ПВО современным оборудованием и российскими специалистами, которые непосредственно контролируют их работу, Министерство обороны России установило новые правила действий для развития событий в регионе», – отмечает Asharq Al-Awsat.

По информации издания, ужесточение российской позиции в отношении ударов Израиля по Сирии напрямую связано с переговорами, которые были начаты Россией с Соединенными Штатами после первого саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Ранее Тель-Авив мог координировать все свои действия с Вашингтоном, пользуясь тем, что аналогичные каналы связи России были фактически отключены. Но из текущих контактов с американской стороной Москва получила подтверждение, что влиятельные силы в Вашингтоне не приветствуют продолжающиеся израильские налеты.

Следует отметить, что авиаудары Израиля нередко наносились с помощью разведданных, предоставленных США. Об этом, в частности, сообщал Associated Press высокопоставленный сотрудник американской разведки.

В начале этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров, критикуя израильские авиаудары, заявил, что Израиль должен предоставить его стране разведданные о таких угрозах «иранских вооруженных отрядов», чтобы российские военные могли самостоятельно их «нейтрализовать». Тогда же, по словам Лаврова, это приглашение к сотрудничеству «не нашло положительной реакции со стороны Израиля».