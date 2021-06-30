читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Международная исследовательская команда разработала компьютерную модель развития динозавров, продемонстрировавшую, что вымирание доисторических ящеров началось еще до столкновения Земли с астероидом, произошедшего 66 000 000 лет назад.

Специалисты определили, что популяция древних рептилий стала резко снижаться уже за 10 000 000 лет до падения космического тела на планету. Для этого они проанализировали 6 наиболее многочисленных семейств ящеров, доминировавших в меловом периоде. Оказалось, что во всех наблюдался серьезный спад, характеризовавшийся снижением скорости возникновениях новых разновидностей и ускорением вымирания.

Исследователи предполагают, что причиной данного явления стало изменение климатических условий, приведших к падению средней температуры. Динозавры в основном жили в теплом климате, поэтому плохо приспосабливались к похолоданию. Зато это удалось сделать маленьким млекопитающим.

Вам может понравиться

Археологи обнаружили в Финляндии деревянный посох шамана возрастом 4400 лет

Группе археологов удалось найти в болоте, расположенном в юго-западной части Финляндии, посох из дерева, выполненный в форме змеи. Его возраст составляет примерно 4,4 тысячи лет. По мнению специалистов, эта 53-сантиметровая

Родинки на теле человека могут помочь в лечении меланомы и предотвращении ее рецидива

Специалисты в области медицины выяснили, что родинки на теле человека можно использовать для лечения меланомы и недопущения ее рецидива. Оказалось, что в родинках содержатся CD4+ T-лимфоциты, которые могут повысить эффективность

Пользователи Reddit назвали злорадство главным мотивом интернет-троллинга

Почти полтысячи пользователей популярного форума Reddit заявили, что основным мотивом троллинга в Интернете является злорадство. Многие хотя бы раз сталкивались с «токсичными» пользователями в Сети, поэтому американские специалисты решили узнать,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 июня – небольшая облачность, до 25 °C | город Мытищи: погода, 30 июня – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 июня – небольшая облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 30 июня – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 30 июня – облачно с прояснениями, до 20 °C | Армавир: погода, 30 июня – ясно, до 27 °C |