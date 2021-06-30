Международная исследовательская команда разработала компьютерную модель развития динозавров, продемонстрировавшую, что вымирание доисторических ящеров началось еще до столкновения Земли с астероидом, произошедшего 66 000 000 лет назад.

Специалисты определили, что популяция древних рептилий стала резко снижаться уже за 10 000 000 лет до падения космического тела на планету. Для этого они проанализировали 6 наиболее многочисленных семейств ящеров, доминировавших в меловом периоде. Оказалось, что во всех наблюдался серьезный спад, характеризовавшийся снижением скорости возникновениях новых разновидностей и ускорением вымирания.

Исследователи предполагают, что причиной данного явления стало изменение климатических условий, приведших к падению средней температуры. Динозавры в основном жили в теплом климате, поэтому плохо приспосабливались к похолоданию. Зато это удалось сделать маленьким млекопитающим.