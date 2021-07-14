14 июля Вооружённые силы США устроили очередную провокацию поблизости от демаркационной зоны в Донбассе и недалеко от российской границы.

Как сообщает портал avia.pro, в этой зоне был замечен БПЛА-разведчик RQ-4B Global Hawk, который принадлежит ВВС США. После того, как российские военные обнаружили данный беспилотник, они оперативно активировали комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4». В итоге БПЛА экстренно прервал свою миссию и ушёл из данного района.

После активации «Красухи» в Донбассе, как сообщается, образовалась «мёртвая зона». Американский беспилотник перестал отслеживаться, но, как было заявлено, угрозы он уже не представлял. По словам экспертов, устроить провокацию при помощи беспилотника в США решили уже на финальной стадии разведки.

Ранее мы сообщали о том, что возле границ с Крымом регулярно появляется украинский беспилотник. Как отмечается, это Bayraktar TB2, которые Украина закупила у Турции.