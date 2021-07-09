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В учениях «Си Бриз-2021» задействованы украинские беспилотники «Байрактар ТБ2», приобретенные совсем недавно у Турции. Один из таких аппаратов регулярно появляется в непосредственной близости от границы воздушного пространства РФ рядом с Крымом.

Так, «Украинский военный портал» рассказывает, что ударно-разведывательный беспилотник ВВС Украины в четверг утром поднялся в воздух в Николаеве и сразу же направился в сторону Крымского полуострова. Он совершал полеты рядом с Крымом на протяжении всего дня, после чего вновь вернулся на базу постоянного дислоцирования.

Авторы напоминают, что «Байрактары» весьма активно совершают полеты с весны текущего года. В марте они провели целый ряд операций над Тендровской косой, в апреле часто попадали в поле зрения наблюдателей на Донбассе, а в мае участвовали в маневрах, проводимых 30-й отдельной механизированной бригадой ВСУ.

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