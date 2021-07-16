Правозащитник из России Мира Тэрада, которая была назначена на пост главы Фонда борьбы с репрессиями, рассказала, чем будет заниматься на этой должности. Она записала видео, в котором раскрыла все планы на ближайшие годы.

По словам новой главы ФБР, она сама столкнулась с произволом судебной системы Соединенных Штатов. Страны, которая почему-то присвоила себе право указывать другим, как соблюдать права человека. Но забыла научиться этому сама.

«Мое решение связано с тем, что права и свободы человека сегодня подвергаются неслыханному надругательству со стороны государства, провозгласившего себя международным защитником свободы и демократии, — США», — заявила Мира Тэрада.

Она также отметила, что будет предпринимать все необходимые усилия, чтобы донести правду о бесчисленных нарушениях прав человека в США и других странах до международного сообщества.