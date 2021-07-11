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Аналитики интернет-ресурса Superjob выяснили, что многие россияне хотят накопить к рождению своего первого ребенка до 300 000 рублей.

Примерно 34 процента респондентов назвали данную сумму. Около 16 процентов опрошенных заявили, что планируют иметь на счету от 300 000 до 500 000 рублей. Лишь 3 процента заявили, что следует собрать от 500 000 до 700 000 рублей. До 1 миллиона рублей собираются подготовить 21 процент будущих родителей, а свыше миллиона – 17 процентов.

Специалисты добавляют, что суммы, превышающие 700 000 рублей, как правило, называли мужчины. В итоге средняя величина накоплений на первенца составила именно 700 000 рублей. Указывается, что в данном опросе приняли участие около одной тысячи россиян, проживающих в разных округах Российской Федерации.

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