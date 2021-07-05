В издании РБК, сославшись на собственные источники в мэрии Москвы и фармацевтическом рынке, отметили, что сроки начала вакцинации от гриппа в РФ еще не выбраны, однако отменять ее пока не собираются.

Раньше о начале вакцинации сообщали в первую неделю сентября. Скорее всего, в нынешнем сезоне объявление будет сделано в тот же период времени. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с COVID-19, медучреждения сейчас переориентированы на борьбу именно с данной болезнью. По этой причине программа по противодействию гриппу может претерпеть определенные изменения.

Указывается, что в 2020 году пандемия привела к увеличению спроса на прививки против гриппа. Что касается вакцинации от коронавируса, то она все еще идет медленным темпами. В настоящее время от данного заболевания привились около 17,6 миллиона россиян, что составляет всего 12% от всего населения страны.