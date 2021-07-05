читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании РБК, сославшись на собственные источники в мэрии Москвы и фармацевтическом рынке, отметили, что сроки начала вакцинации от гриппа в РФ еще не выбраны, однако отменять ее пока не собираются.

Раньше о начале вакцинации сообщали в первую неделю сентября. Скорее всего, в нынешнем сезоне объявление будет сделано в тот же период времени. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с COVID-19, медучреждения сейчас переориентированы на борьбу именно с данной болезнью. По этой причине программа по противодействию гриппу может претерпеть определенные изменения.

Указывается, что в 2020 году пандемия привела к увеличению спроса на прививки против гриппа. Что касается вакцинации от коронавируса, то она все еще идет медленным темпами. В настоящее время от данного заболевания привились около 17,6 миллиона россиян, что составляет всего 12% от всего населения страны.

Вам может понравиться

Иммунолог рассказал о болезни, которая может защитить от коронавируса

Директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов назвал особенность людей, благодаря которой они менее подвержены заражению коронавирусом. Речь идёт о людях, имеющих аллергию. Как отмечается, то, что аллергики менее подвержены
  • Анна
  • 04.07.2021
  • читать 1 минуту

Врач-иммунолог рассказал, как отличить коронавирус от сезонной аллергии

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал симптомы, по которым можно отличить коронавирус от сезонной аллергии. Как он отметил, аллергия обычно проявляется насморком и ощущением зуда в носу, покраснением глаз, которые также зудят.
  • Анна
  • 04.07.2021
  • читать 1 минуту

Доктор Мясников рассказал о частых ошибках во время измерения давления

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил наиболее частые ошибки людей во время измерения давления. Во время проведения данной процедуры необходимо принять правильную позу – это оказывает весьма важное влияние на
  • Анна
  • 04.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 июля – ясно, до 27 °C | город Мытищи: погода, 5 июля – ясно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 июля – облачно с прояснениями, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 июля – пасмурно, до 20 °C | Королев: погода, 5 июля – небольшой дождь, до 25 °C | Подольск: погода, 5 июля – ясно, до 23 °C | Армавир: погода, 5 июля – небольшой дождь, до 27 °C |