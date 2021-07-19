Эксперты сообщили, как не допустить ошибок во время сдачи тестов на наличие антител к коронавирусу.

Для выявления наличия антител к коронавирусу применяются качественные тесты. Для оценки количества имеющихся антител в организме применяются количественные тесты. Также они помогают понять, как происходит изменение концентрации антител.

Отмечается, что на результаты качественных тестов влияние могут оказать применяемые реагенты. Кроме того, тесты на антитела и на антигены отличаются. Так, тест на антитела IgM выявляет острую фазу заболевания, а антитела IgG начинают вырабатываться только спустя некоторое время после заболевания.

Как сообщается, для того, чтобы получить как можно более точные сведения о количестве антител, рекомендуется воспользоваться услугами одной и той же лаборатории. Кроме того, использовать нужно одинаковые тест-системы. В России , как отмечается, существует 150 тестов на антитела.

Недавно доктор Мясников объяснил, зачем необходимо вакцинироваться, даже если есть антитела к коронавирусу. Как он заявил, антитела защищают не от всех штаммов коронавируса, в то время как вакцины – от всех.