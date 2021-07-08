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На полигоне Ангарский в Крыму начались учения российских танковых подразделений. Они проводятся на фоне натовских маневров «Морской бриз-2021» и ставят перед собой целью отработку основных действий, которые обязательно потребуются в реальном бою.

Пресс-центр Черноморского флота сообщил, что танки Т-72Б3 провели учебные стрельбы. На них осуществлялось поражение целей, имитирующих бронемашины, расчеты РПГ и вертолеты потенциального противника. Все мишени были успешно уничтожены.

Кроме того, танкисты отрабатывали быструю смену позиций для предотвращения ответных ударов противника и проводили боевое маневрирование в составе группы.

Всего к учениям были привлечены 200 военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота и десять танков Т-72Б3.

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