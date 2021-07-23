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Россия намерена продолжить поставки истребителей поколения 4++ Су-30СМ в Беларусь и Казахстан, заявил на аэрокосмическом салоне МАКС-2021 глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Он также напомнил, что в настоящий момент многофункциональные российские истребители являются основой авиационного парка вооруженных сил обеих стран.

Истребители Су-30СМ представляют собой модернизированные двухместные самолеты способные проводить в воздухе до трех с половиной часов без необходимости в дозаправке. Их боевой радиус действия достигает полутора тысяч километров. Благодаря турбореактивным двигателям АЛ-31ФП с регулируемым вектором тяги, истребители демонстрируют высокую мощность и являются скоростными и маневренными воздушными машинами. Они продаются не только в Казахстан и Беларусь, но и в другие страны мира.

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