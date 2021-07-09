В параде, приуроченном ко Дню Военно-морского флота РФ, впервые за всю историю будут принимать участие сразу три атомных подводных лодки. Британское издание The Telegraph считает, что таким образом Москва отправляет НАТО и США сигнал о своей готовности защититься от любых агрессивных действий Запада.

Авторы публикации сообщают, что в Балтийском море сперва появилась субмарина проекта «Антей», которая спровоцировала некоторую панику Североатлантического альянса. Следом за ней появились еще два атомохода. Подводные лодки вооружены гиперзвуковыми ракетами «Гранит» и МБР подводного базирования, что и вызвало обеспокоенность Запада.

По словам экспертов, участие в параде сразу трех подводных лодок – это откровенная демонстрация силы. Причем рассчитана она не только на западные государства, но и на жителей РФ, взволнованных после недавних событий в Черном море.

Кроме того, Россия таким образом предупреждает Запад и конкретно Великобританию о том, что она больше не допустит провокаций, подобных инциденту с эсминцем Defender.