читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В параде, приуроченном ко Дню Военно-морского флота РФ, впервые за всю историю будут принимать участие сразу три атомных подводных лодки. Британское издание The Telegraph считает, что таким образом Москва отправляет НАТО и США сигнал о своей готовности защититься от любых агрессивных действий Запада.

Авторы публикации сообщают, что в Балтийском море сперва появилась субмарина проекта «Антей», которая спровоцировала некоторую панику Североатлантического альянса. Следом за ней появились еще два атомохода. Подводные лодки вооружены гиперзвуковыми ракетами «Гранит» и МБР подводного базирования, что и вызвало обеспокоенность Запада.

По словам экспертов, участие в параде сразу трех подводных лодок – это откровенная демонстрация силы. Причем рассчитана она не только на западные государства, но и на жителей РФ, взволнованных после недавних событий в Черном море.

Кроме того, Россия таким образом предупреждает Запад и конкретно Великобританию о том, что она больше не допустит провокаций, подобных инциденту с эсминцем Defender.

Вам может понравиться

Сатановский рассказал о трусливом бегстве войск США из Афганистана

Американские военные так быстро ушли из Баграма, что ситуация оказалась похожей на трусливое бегство, считает военный эксперт и политолог Евгений Сатановский. Контингент США даже не предупредил о своем внезапном исчезновении

Британский авианосец Queen Elizabeth первый раз в своей истории прошел через Суэцкий канал

Британский авианосец Queen Elizabeth, выполнивший миссию в Сирии, отправился из Средиземного в Красное море. Для этого он впервые в своей истории вошел в Суэцкий канал, сообщает издание Sada El Balad.

Министр обороны Украины: “Киев гораздо ближе к НАТО, чем некоторые страны, уже входящие в него”

В военных структурах Украины произведено множество изменений в сравнении с Советской армией, благодаря которым она вполне заслуживает вступления в Североатлантический альянс, заявил глава Минобороны страны Андрей Таран. Также он отметил,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 июля – небольшая облачность, до 28 °C | город Мытищи: погода, 9 июля – ясно, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 июля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 июля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев: погода, 9 июля – небольшая облачность, до 30 °C | Подольск: погода, 9 июля – ясно, до 29 °C | Армавир: погода, 9 июля – ясно, до 28 °C |