Российская военная база в Таджикистане полностью оборудована для обеспечения безопасности своей границы с Афганистаном, и Москва примет дополнительные меры для ее защиты, если это необходимо, сообщает индийское издание The Tribune со ссылкой на официальное заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко, сделанное во вторник, 6 июля.

The Tribune отмечает, что волна побед талибов на севере Афганистана вынудила некоторые страны закрыть свои консульства на этой территории, в то время как в соседнем Таджикистане спешно призываются резервисты для защиты его южной границы. Исход афганских военных в Таджикистан происходит в связи с захватом талибами большинства районов северо-восточной провинции Бадахшан. Многие районы сдались без боя, но вдоль северной границы провинции с Таджикистаном сотни военнослужащих афганских сил национальной безопасности и обороны пересекли границу в поисках безопасности.

Сообщается, что консульства Турции и России закрылись в Мазари-Шарифе, столице северной провинции Балх и четвертом по величине городе Афганистана. Иран заявил, что ограничил деятельность своего консульства в городе. В провинции Балх велись бои, но в столице провинции было относительно спокойно. Консульства Узбекистана, Таджикистана, Индии и Пакистана сократили свои услуги, заявил во вторник пресс-секретарь губернатора провинции Балх Мунир Фархад. Он сказал, что Турция и Россия закрыли свои консульства, а их дипломаты покинули город.

Правительство Таджикистана заявило, что афганским войскам было разрешено пересекать границу по гуманитарным соображениям, но пограничные посты на таджикской стороне находятся под контролем таджикских сил и боев с талибами с таджикской стороны не велось.

В понедельник Москва выступила с заявлением официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, заявившего, что боевые действия вызывают «повышенную озабоченность», но Россия не планирует отправлять войска для помощи своей бывшей республике. Между тем, государственное информационное агентство Таджикистана «Ховар» насчитало 1037 афганских военнослужащих, которые вошли в Таджикистан, спасаясь бегством. В понедельник сообщалось, что они использовали семь переходов вдоль общей 910-километровой границы между странами, которые на данный момент уже взяты под контроль талибами.

*Талибан (талибы) – запрещенная террористическая организация на территории России.