Протесты и введение режима Чрезвычайного положения на Кубе негативно повлияет и на Россию. Учитывая тот факт, что в Гавану уже перебрасываются войска, дело вполне может идти к силовой смене власти в государстве. Если она действительно произойдет, РФ потеряет возможность разместить на территории Кубы свои ракеты для сдерживания агрессии Соединенных Штатов, пишут авторы издания Avia.Pro.

Протесты на Кубе связаны с экономическим кризисом, а также с неумелыми действиями правящей Коммунистической партии в условиях пандемии коронавируса. Митингующие требуют отставки коммунистов, те же, в свою очередь, призывают сторонников выходить на улицы, чтобы прекратить беспорядки. В понедельник ситуация существенно ухудшилась, что и привело к объявлению Чрезвычайного положения.

До начала протестов Россия рассматривала Кубу как оптимальный вариант для размещения своих ракет и военных баз. Однако если Коммунистическую партию свергнут и заменят действующую власть на проамериканскую, то об этом государстве придется забыть. И искать другие варианты сдерживания США.