В длительной перспективе угрозой для США является Китай, а в краткосрочной – Россия, заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов Джон Хайтен. По его словам, в такой ситуации важно не распылять силы, поэтому Пентагон принял решение вывести войска из Ирака.

Хайтен также отметил, что Соединенные Штаты и другие государства уже хорошо знают, что игнорирование на первый взгляд мелких проблем, возникающих на Ближнем Востоке, заканчивается серьезными неприятностями. Но сейчас Вашингтон не собирается полностью оставлять Ирак и Афганистан. Он будет отслеживать ситуацию в этих государствах и поддерживать в них порядок. Но лишь небольшими силами.

Остальные войска Пентагон намерен сосредоточить на основных направлениях – китайском и российском. Именно оттуда исходят наиболее опасные угрозы, поэтому Соединенные Штаты должны находиться в полной готовности отразить их в случае необходимости.