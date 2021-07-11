Роналдиньо, экс-игрок бразильской сборной, перед началом игры между Аргентиной и Бразилией, заявил, что Неймар, форвард «Пари Сен-Жермен», является его наследником.

Согласно его словам, Неймара можно считать первым номером в бразильской команде. Он все еще остается смелым и прекрасно выполняет дриблинг, считает бывший нападающий «Барселоны». В СМИ напоминают, что за свою профессиональную карьеру Роналдиньо смог забить 160 голов в 427 матчах, а Неймар забил 303 мяча, поучаствовав в 496 играх.

Аргентина и Бразилия сыграют друг с другом сегодня, 11 июля, в рамках Кубка Америки. Финальная игра чемпионата состоится в городе Рио-де-Жанейро и начнется в три часа дня по Московскому времени. Напоминаем, что Роналдиньо решил уйти из футбола в начале 2018 года. Он является обладателем почетной награды «Золотой мяч».