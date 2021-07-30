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«Конгресс может бушевать сколько угодно», но остановить строительство и ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» ему уже не удастся, уверен профессор Питтсбургского университета Майкл Бреннер. Такой же точки зрения придерживаются и другие эксперты, опрошенные журналистами издания «РИА Новости» в пятницу.

Бреннер пояснил, что желание США остановить проект вполне объяснимо. Они могут получать баснословные прибыли на продаже Германии сжиженного газа, а также оказывать давление на ЕС в решении выгодных для Соединенных Штатов вопросов. Однако по этим причинам, которые гораздо приземленнее, чем «солидарность с Украиной», закрыть «Северный поток-2» точно не получится.

«Это изначально было тщетной попыткой. США, как обычно, слишком резко реагируют», — поддержал Бреннера финансовый аналитик Мартин Хатчинсон.

Напомним, что несмотря на 4 пакета санкций, которые Соединенные Штаты вводили против газопровода, его строительство подходит к концу. Сейчас сенаторы американского Конгресса вновь требуют от президента Джо Байдена введения ограничительных мер, но глава государства вряд ли нарушит условия сделки с Германией.

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