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Украина продолжает удивлять своими странными действиями по перевооружению и модернизации Вооруженных сил. На этот раз она запланировала ремонт 235 военных грузовиков, доставшихся стране в наследство от Советского Союза. На эти цели уже выделено почти 277 миллионов гривен.

Тендеры на ремонт выиграли Черкасский автомобильный ремонтный завод, который займется восстановлением 25 КрАЗов, Харьковский завод специальных машин (ремонт и модернизация «Уралов» и КАМАЗов»), Харьковский автомобильный завод (ремонт МАЗ-357).

Экспертов удивляет, что Киев выделил огромные средства на ремонт машин, выпущенных с конвейера 30 лет назад. За эти деньги он бы вполне мог получить более сотни совершенно новых грузовых авто для военных целей. Впрочем, украинские пользователи быстро нашли причину такой щедрости. Они уверены, что на заводах просто освежат краску на кузовах автомобилей, а деньги из бюджета разойдутся по карманам чиновников.

Многие пользователи считают, что возглавит эту аферу президент Владимир Зеленский, который относительно быстро освоился в украинской политике, построенной на воровстве бюджетных денег. Комментаторы написали также, что в 2019 году глава государства громогласно обещал КрАЗу нескончаемый поток заказов, после чего предприятие очень быстро обанкротилось.

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