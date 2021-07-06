Специалисты портала «Зарплата.ру» выяснили, как много россиян готовы уйти с работы, если на ней обяжут вакцинироваться от COVID-19.

В опросе приняли участие свыше 1,7 тысячи человек, работающих в различных регионах РФ. Примерно 32% из них вообще не собираются делать прививку от коронавирусной инфекции, а 10% подадут заявку на увольнение, если работодатель обяжет их пройти вакцинацию. При этом чаще всего вакцинироваться не хотят молодые работники (младше 24 лет). Среди них уволиться готовы 38%.

Исследование также продемонстрировало причины отказа россиян от прививки. Около 24% опрошенных беспокоятся о побочных эффектах, 15% – не доверяют именно российской вакцине, 13% – указывают на то, что привитые все равно могут заразиться. По мнению 9% респондентов, препарат имеет малый срок действия.