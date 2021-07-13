Если концепцию «Украина – не Россия» Москва еще кое-как терпела, то попытки Запада сделать из соседней страны «Анти-Россию» РФ совершенно не устраивают, заявил глава государства Владимир Путин. Он также пояснил, что НАТО сейчас использует старые материалы, разработанные австрийскими и польскими идеологами много лет назад.

Как тогда, так и сейчас последователи этих документов пытались создать «антимосковскую Русь». В современной Украине при этом совершенно наплевательски относятся к недовольству миллионов граждан, которых такая концепция не устраивает.

Президент РФ приводит примеры с Крымом и Донбассом, жителей которых сейчас называют сепаратистами и террористами. Хотя в Луганской и Донецкой областях люди были вынуждены браться за оружие, чтобы защитить свою жизнь и свои дома. То же самое могло произойти и в Одессе.

По словам главы государства, проект «Анти-России» не предполагает независимости Украины. Напротив, она будет подчиняться всем, кому попало, что не приведет ни к чему хорошему. Поэтому РФ не намерена допускать, чтобы людей, живущих на бывших советских территориях, использовали в качестве инструмента против нее.