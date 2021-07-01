Президент России Владимир Путин провёл разговор по телефону с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Информация об этой беседе была опубликована Telegram-каналом «Пул Первого». Позже пресс-служба Кремля заявила, что в ходе разговора была поднята тема западных санкций, направленных против Белоруссии.

Отмечается, что беседа президентов состоялась перед началом пленарного заседания Форума регионов двух стран. Его проведение запланировано на четверг, проходить форум будет в режиме видеоконференции. Путин, как сообщается, выразил солидарность с Белоруссией, которой приходится противостоять односторонним нелегитимным рестрикциям, которые вводит Запад. Было указано, что эти санкции нарушают нормы международного права.

Недавно в Белоруссии заявили о выходе из соглашения с ЕС о «Восточном партнерстве». Евросоюз уже сообщил о подготовке ответных мер на эти действия.