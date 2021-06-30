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На днях в Минске заявили о выходе из соглашения с ЕС о «Восточном партнерстве» Представители Евросоюза заявили, что в настоящий момент уже идет подготовка целого ряда ответных мер на этот демарш.

Они отмечают, что Белоруссия пока не подтвердила свой отказ от реадмиссии, однако Евросоюз не намерен ждать ее официального решения. Он готовит ответные меры и они будут предприняты сразу же после выхода Минская из соглашения.

Между Белоруссией и Западом началась «санкционная война». Так, неделю назад ЕС объявил о введении секторальных санкций. Соединенные Штаты сделали это еще в начале июня, поэтому Минск даже успел подготовить ответ на санкционные меры. Также готовится пакет санкций в отношении ЕС.

Кроме того, Беларусь заявляет о готовности ответить на ограничительные меры военными и политическими методами. Вполне вероятно, что для противодействия санкциям в стране будет введено военное положение.

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