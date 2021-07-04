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Алексей Пушков, российский сенатор, посоветовал Украине сменить название Киева на Улан-Батор после соответствующей ошибки, допущенной каналом CNN, транслируемым в США.

На страничке в соцсети «Твиттер» член российского Совфеда указал на то, что американские журналисты считают украинской столицей, якобы очень важной для Вашингтона, Улан-Батор (Монголия). По-видимому, они основывают свои выводы на том, что Украина представляет собой крайне «далекую окраину», отметил сенатор.

Пушков добавил, что украинским властям следует как можно скорее заняться переименованием своей столицы, ведь они постоянно соглашаются со всем, что идет из Соединенных Штатов. Ранее Владимир Путин, российский лидер, сообщил, что Украина в настоящее время находится под управлением извне, так как все основные вопросы для нее решаются не в Киеве, а в Вашингтоне.

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