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Скандально известная исследовательская группа Bellingcat готовит премьеру фильма о задержании граждан России в санатории под Минском в июле 2020 года.

На территории Белоруссии 29 июля прошлого года местными силовиками были задержаны 33 россиянина. Граждан РФ подозревали в том, что они якобы собирались заняться организацией провокаций и дестабилизацией общей ситуации в стране. Через две недели задержанные были отпущены.

Различные СМИ распространили слухи, что таким образом была сорвана операция украинских спецслужб по задержанию россиян. В украинской журналистской среде этот инцидент назвали «Вагнергейт», связав россиян с «ЧВК Вагнера».

Премьера «расследования» Bellingcat неоднократно переносилась. Изначально выпустить материал планировалось в апреле, а потом в мае. Теперь новая дата – 29 июля, в годовщину операции под Минском.

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