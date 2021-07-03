Журналисты шведского издания Proletären привлекают внимание международной общественности к тому факту, что Россия не проявляет никакой агрессии. Авторы новой публикации заявляют, что все агрессивные действия – это дело рук Североатлантического альянса, который из оборонительного все больше превращается в атакующий.

По словам экспертов, сейчас НАТО все еще реализует стратегию, принятую 11 лет назад. В настоящий момент готовится совершенно новая концепция, которая подразумевает больше агрессии и демонстрации силы, чем когда бы то ни было.

Авторы статьи обращают внимание читателей на то, что Брюссель довольно нагло разворачивает вооружение, технику и личный состав в граничащих с Россией государствах. Помимо этого НАТО уверен увеличить военный бюджет, что говорит совсем не об оборонительных действиях. При этом Москва стремится к его уменьшению.

По словам экспертов, Швеции не нужно связываться с Североатлантическим альянсом. Так как именно он развязывает страшные войны по всей планете.