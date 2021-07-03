читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В настоящий момент на планете более полумиллиона людей, которым уже исполнилось 100 или более лет. И это число растет каждое новое десятилетие, пишет журнал Demographic Research со ссылкой на исследование ученых Вашингтонского университета.

Эксперты рассказали, как будет увеличиваться продолжительность жизни в XXI столетии. По их мнению, к концу века она доберется до отметки в 125–130 лет.

Посредством бейсовского подхода ученые спрогнозировали максимальный возраст смерти в 13 государствах. В результате исследований выяснилось, что вероятность человека дожить до 124 лет составила 99 процентов. До 130 лет в конце столетия сумеют дотянуть лишь 13 процентов жителей благополучных европейских государств, США, Канады и Японии. До 127 лет доживут 68%.

Ученые также сообщили, что до конца века продолжительность жизни вряд ли увеличится до 135 лет.

Вам может понравиться

На Кубани началось строительство трассы от Краснодара до Крымского моста

На Кубани в четверг состоялась церемония закладки памятного камня в честь старта строительства новой трассы. Так, указывается, что мероприятие состоялось в Темрюкском районе в хуторе Белый. Новая федеральная трасса будет
  • Анна
  • 02.07.2021
  • читать 1 минуту

Константин Сивков предсказал судьбу новейшего американского оружия на Украине

Украина – страна с одним из самых высоких уровней коррупции в мире. Поэтому новейшее оружие, которое поставляют Соединенные Штаты, Киев оперативно продаст либо в Донбасс, либо в Россию, уверен военный

Британский эксперт: МиГ-31К могут сымитировать “Кинжалами” по авианосцу HMS Queen Elizabeth

На истребителях МиГ-31К, которые Россия недавно перебросила в Сирию, установлены гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Это грозное оружие воздушного базирования способно развивать скорость до 12 чисел Маха и легко обходить любые системы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 июля – ясно, до 24 °C | город Мытищи: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 июля – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 3 июля – переменная облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 3 июля – небольшой дождь, до 22 °C | Армавир: погода, 3 июля – небольшая облачность, до 30 °C |