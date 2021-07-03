В настоящий момент на планете более полумиллиона людей, которым уже исполнилось 100 или более лет. И это число растет каждое новое десятилетие, пишет журнал Demographic Research со ссылкой на исследование ученых Вашингтонского университета.

Эксперты рассказали, как будет увеличиваться продолжительность жизни в XXI столетии. По их мнению, к концу века она доберется до отметки в 125–130 лет.

Посредством бейсовского подхода ученые спрогнозировали максимальный возраст смерти в 13 государствах. В результате исследований выяснилось, что вероятность человека дожить до 124 лет составила 99 процентов. До 130 лет в конце столетия сумеют дотянуть лишь 13 процентов жителей благополучных европейских государств, США, Канады и Японии. До 127 лет доживут 68%.

Ученые также сообщили, что до конца века продолжительность жизни вряд ли увеличится до 135 лет.