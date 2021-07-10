Денис Шмыгаль, глава украинского кабмина, отметил, что вооруженные силы Украины являются одними из мощнейших на территории Европы.

Согласно его словам, это стало возможным не только благодаря усилиям киевских властей, но и их партнеров по НАТО – они занимались обучением украинской армии и усилением ее боевого потенциала. Премьер-министр добавил, что сейчас ВСУ способны дать адекватный ответ на любые виды агрессии со стороны вероятных противников.

Руководитель украинского правительства заявил, что за последние шесть лет в одном лишь Яворовском центре боеподготовки свыше 19 000 украинских военнослужащих прошли обучение по стандартам Североатлантического альянса. Шмыгаль добавил, что результатом всех этих усилий стали крупнейшие в истории Украины военные маневры Sea Breeze.