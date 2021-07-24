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Соединенные Штаты и дальше будут вводить санкции против Китая, не обращая внимания на ответные ограничительные меры, заявил представитель американской администрации изданию «РИА Новости». Источник отмечает, что если Китай нарушает международные нормы, он будет обязательно расплачиваться за это.

Высокопоставленный чиновник также ссылается на первого заместителя американского госсекретаря Уэнди Шерман, которая вскоре отправится на переговоры с Пекином. Она уверена, что ответные санкции Китая не будут рычагом давления на Вашингтон, поэтому их можно игнорировать.

Напомним, что в минувшую пятницу Пекин ввел санкции против семи бывших чиновников США, а также против ряда американских компаний. В качестве причины названы их «неправильные действия» в отношении Гонконга.

Конфликт Соединенных Штатов и Китая возник из-за «угнетения» последним уйгуров, а также из-за попыток Пекина взять под свой контроль Тайвань.

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