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Ученые задались целью выяснить, помогло ли общение в режиме онлайн компенсировать отсутствие реальных контактов с людьми во время пандемии. Они провели исследование, которое дало несколько неожиданный результат. Выяснилось, что подавляющее большинство людей в возрасте от 60 лет считает, что лучше вообще не общаться с родными и близкими, чем делать это через интернет.

Эксперты проанализировали медицинские карты 1391 жителя США и 5148 британцев, оценив их состояние до пандемии и после ее «горячей» фазы с необходимостью жесткой самоизоляции. Выяснилось, что большинство исследуемых, которые вообще ни с кем не общались, чувствовали себя не такими одинокими, как те, кто регулярно выходил на связь в Сети.

Ученые считают это результатом слабой адаптации пожилых людей к технологиям цифрового общения. Они уверены, что нужно вовлекать жителей планеты в возрасте от 60-лет в интернет-коммуникации, чтобы они не чувствовали себя подавленными и изолированными от общества даже после общения с родственниками.

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