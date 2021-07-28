В связи с появлением в Баренцевом море российской подводной лодки «Казань», вышедшей на учения, британские и американские СМИ почему-то вспомнили об инциденте, который произошел в 1981 году. Данный случай долго держался в секрете и широкая публика узнала о нем лишь в начале 90-х.

Произошел инцидент именно в акватории Баренцева моря. Британская субмарина Scepter, называемая на Западе «подлодкой-охотником», следила за стратегическим ракетоносцем «Петропавловск-Камчатский». Ее главной цель было торпедировать советскую субмарину в случай попыток нанести ядерный удар ракетами Р-29Р.

«Охотница» неотвязно следовала за советской подлодкой, но в какой-то момент выпустила ее из виду. Намереваясь восстановить контакт, она продолжила движение тем же курсом и носом протаранила хвост «Петропавловска-Камчатского». В течение длительного времени официальной версией было столкновение с айсбергом, однако в 1991 году один из офицеров, служивший на подлодке Scepter, все же рассказал правду.

Несмотря на то, что столкновение было довольно сильным, субмарины обошлись без серьезных повреждений. После инцидента Scepter продолжала выполнять разнообразные задачи до 2010 года, а «Петропавловск-Камчатский» списали только в 2013-м.