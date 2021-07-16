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В Интернете был размещен ролик, где демонстрируется, как ополченцы ДНР открыли ответный огонь по украинским вооруженным силам, расположенным в Новгородском, которое ранее было переименовано в Нью-Йорк.

По имеющимся сведениям, силы ополчения самопровозглашенной республики ударили по позициям украинцев вчера, 15 июля. Соответствующие кадры появились на «Телеграм»-канале Александра Коца, военного корреспондента. В описании к записи он отметил, что под Горловкой произошла очередная перестрелка. Над местом дислокации десятой ГШБр ВСУ виднеется дым.

Отмечается, что до этого украинские силовики осуществили обстрел поселения Ленинское, расположенное в ДНР, с использованием минометов калибра 120 миллиметров. Всего по населенному пункту было выпущено не менее пятнадцати мин.

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