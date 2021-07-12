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В Интернете были размещены первые фотоснимки со встречи Франка-Вальтера Штайнмайера, немецкого президента, с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Отмечается, что лидер Украины прибыл в Берлин с рабочим визитом в минувшее воскресенье, 11 июля. Первым делом он встретился с президентом ФРГ. Фотографии с ним были позднее размещены сотрудниками его офиса. В СМИ напоминают, что Зеленский прибыл в Германию по приглашению Ангелы Меркель, немецкого канцлера.

В рамках двухдневной поездки в Германию президент Украины также встретится и с Меркель для обсуждения обстановки, сложившейся в настоящий момент времени в Донбассе. Эксперты также предполагают, что Зеленский затронет тему строительства «Северного потока – 2», снова указывая на недопустимость его завершения.

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