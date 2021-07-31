Поклонники турецкого сериала «Постучись в мою дверь» в преддверии финала сезона начали вспоминать моменты, показавшиеся им самыми романтическими и лучшими.

Как отмечается, всего в сериале запланировано 52 эпизода, и до завершения осталось совсем немного. Так, 4 августа выйдет 47 серия, в которой Серкен должен сделать предложение Эде.

Аналитики заявили, что за прошедшую неделю среди поклонников сериала большой популярностью пользовалась видеозапись, демонстрирующая съёмку эпизода с поцелуем между главными героями. Отмечается, что видеозапись сделали корреспонденты издания Гедже.

В подписи к видео поклонники сериала указали «вот как всё начиналось». Так они напомнили о том, что главные герои сериала встречаются не только на экране, но и в реальной жизни. О своих отношениях они заявили в апреле 2021 года.

Недавно мы сообщали о том, что в российском комедийном сериале «1703» снимется самый высокий житель Новосибирска. Речь идёт о бывшем игроке НБА Павле Подкользине, рост которого составляет 226 сантиметров.