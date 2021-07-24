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Представители российского посольства в США подвергли жесткой критике недавние резолюции американского Конгресса, отметив, что конгрессменам следовало бы заняться решением проблем своей страны вместо того, чтобы лезть во внутренние дела чужого государства.

Ранее американские законодатели решили принять несколько резолюций, призывающих выпустить из российских колоний Тревора Рида и Пола Уилана, которые были приговорены к тюремному заключению сроком на 9 и 16 лет соответственно. У данных документов нет юридической силы – они только демонстрируют позицию парламентариев по соответствующим вопросам.

Российские дипломаты при этом опубликовали в соцсети «Фейсбук» сообщение, где отметили, что данные резолюции принимаются в то время, когда в самих США каждый день тысячи американцев сталкиваются с несоблюдением своих прав и отсутствием доступа к помощи врачей. Поэтому они посоветовали конгрессменам заняться проблемами в собственной стране.

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