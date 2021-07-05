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На уничтожение любого британского и американского авианосца в Средиземном море у России уйдет не более 10 минут, заявляют военные эксперты. Они связывают такой прогноз с появлением на вооружении ВС РФ гиперзвуковых ракет воздушного базирования «Кинжал».

Авторы публикации напоминают, что в недавних маневрах России в Средиземном море принимали участие истребители МиГ-31К. Многие эксперты предположили, что они испытывали «Кинжалы» в полевых условиях и отрабатывали удары по морским и наземным целям.

Появление в Сирии столь грозного оружия создаст серьезные проблемы США и Британии, которые часто выводят в Средиземноморье свои авианосцы. Теперь эти боевые корабли оказываются под угрозой уничтожения, так как ни своевременно обнаружить, ни сбить «Кинжалы» пока не в состоянии ни одна из существующих систем ПВО / ПРО.

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