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Дастин Порье, боец UFC из США, готов снова выступить против Конора Макгрегора, экс-чемпиона UFC из Ирландии, после победы над ирландцем в рамках турнира UFC 264.

Согласно словам американского спортсмена, он подерется с Макгрегором либо на октагоне, либо на улице. Порье добавил, что ирландец пригрозил ему убийством, а за такие высказывания нужно отвечать. Бывший носитель чемпионского пояса также оскорбил супругу американца после проигрыша в бою.

В СМИ напоминают, что поединок между ирландцем и американцем состоялся в воскресенье, 11 июля, в городе Лас-Вегас. Уже в первом раунде у Макгрегора был зафиксирован перелом ноги, из-за чего он не смог продолжить драться. В результате Порье выиграл благодаря техническому нокауту – эта победа для него оказалась уже 28-й по счету. Ирландский боец потерпел 6 поражений.

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