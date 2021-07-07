Оружие для стрельбы под водой редко оказывается эффективным на суше. Однако Россия сумела решить эту проблему. На Международном военно-морском салоне, который прошел в июне в Санкт-Петербурге, она представила уникальный автомат двойного назначения АДС.

Это оружие, пишут авторы издания Popular Science, избавляют аквалангистов от необходимости дополнительно к подводному автомату брать с собой еще и пистолет для стрельбы на суше. АДС способен использовать патроны калибра 5,45×39 мм, которые являются основными боеприпасами практически во всех популярных вариантах автомата Калашникова – АК-74, АКСУ-74, АКС-74 и прочих.

Помимо этого, оружие снабжается специальными патронами, больше похожими на иглы. Они позволяют точно и эффективно вести стрельбу под водой.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», заявляют, что автомат АДС не имеет аналогов в мире. Благодаря этому и двойному назначению оружия, перед ним открываются широкие перспективы на мировом рынке.