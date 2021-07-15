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13 июля Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала в Сети тизер нового истребителя, который будет представлен на международном авиасалоне МАКС-2021. В коротком ролике она ухитрилась набросать так много намеков и отсылок, что сейчас весь мир с нетерпением ждет 20 июля, чтобы увидеть новейший самолет.

В журнале Popular Mechanics эксперт Кайл Мизоками обращает внимание читателей на отсылку к недавнему американскому отчету по НЛО. Специалист напоминает, что еще перед этим мероприятиям разведка США заявляла, что неопознанные летающие объекты могут быть творениями Москвы.

В тизере ОАК подколола авторов доклада, продемонстрировав новый самолет в виде шахматного коня, пролетающего над самолетом F/A-18E/F Super Hornet. Который как раз и «встречался» с НЛО в 2004 году.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом “ПолитРоссия”, пишет, что российскому новому самолету еще до презентации прочат большое будущее. По мнению экспертов, он будет обладать всеми признаками истребителя 5 поколения – малозаметностью, одним, но надежным и невероятно мощным двигателем, современным вооружением и наличием на борту искусственного интеллекта.

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