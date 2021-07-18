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Пентагон постоянно находится в поиске креативных решений, позволяющих обеспечить эффективную охоту за российскими подводными лодками. Некоторые из них оказываются настолько жалкими, что вызывают смех, пишет эксперт Кайл Мизоками в издании Popular Mechanics.

Так, сейчас Соединенные Штаты используют специальное подразделение, называемое AGGRON. Эта «подводная эскадра агрессоров» имитирует атомоходы российского флота. Она якобы позволяет американским морякам научиться «мыслить, как противник» и тем самым получать новые навыки охоты за субмаринами ВМФ РФ.

При этом Пентагон постоянно расширяет эскадру, ориентируясь на появление у России новых подлодок. К примеру, как только РФ принимает на вооружение новую субмарину проекта «Ясень-М», американские экипажи начинают обучение охоте на него.

По мнению военного ведомства, это весьма эффективный метод обучения, оправданный еще и тем, что лучшим охотником на субмарину является другая субмарина. Но автор публикации с этим не согласен. Он считает, что методика Пентагона – это лишь жалкая попытка достичь уровня РФ в подводном флоте. Однако достичь такой цели, просто маскируя американские атомоходы и ДЭПЛ под российские, практически невозможно.

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