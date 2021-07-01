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На встрече с главой военного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан много говорил о России и Китае. И «угрозах», которые исходят от этих государств. Обе стороны согласились, что необходимо продолжать сотрудничество в рамках НАТО, поддерживать миропорядок, в котором якобы царят правила, а также оказывать противодействие «стратегическим конкурентам».

Кроме того, стороны договорились предпринимать необходимые меры для укрепления Североатлантического альянса и оперативно завершать вывод натовских войск из Афганистана. Относительно последнего они решили продолжать отправлять гуманитарную помощь народу страны, а также оказывать ему поддержку в сфере обеспечения безопасности.

Еще одной темой, которую обсудили Крамп-Карренбауэр и Салливан, стали климатические изменения на планете и их влияние на боеготовность Североатлантического альянса и безопасность отдельных государств.

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