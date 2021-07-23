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Польша покупает «самые лучшие в мире танки», которые защитят ее от «российской агрессии». Такое заявление сделал глава военного ведомства страны Мариуш Блащак. Он также сообщил, что американские «Абрамсы», о которых и шла речь, будут дислоцироваться на равнине, называемой «Смоленскими воротами».

Заявление Блащака не осталось незамеченным в Польше. Его предшественник Томаш Семоняк отметил, что министр не отдает отчета своим словам. По сути, он собирается разместить американские танки M1A2 Abrams SEPv3 на российской и белорусской территориях, что абсолютно невозможно.

Семоняк поинтересовался, где партия «Справедливости и права» берет такие таланты, которые совершенно некомпетентны и не способны отвечать за свои слова и действия.

Напомним, что танки «Абрамс» понадобились Польше для противостояния с российскими боевыми машинами Т-14 «Армата». Всего Соединенные Штаты поставят Варшаве 250 машин, причем сделают это до конца следующего года.

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