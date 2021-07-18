Мария Доманьская, аналитик из Польши, в рамках беседы с ведущей Polskie Radio, отметила, что российские власти намеренно спекулируют на теме Великой Отечественной войны для достижения своих интересов.

Радиоведущая спросила у эксперта, почему Кремль так много внимания уделяет войне, которая закончилась 76 лет назад, а не, например, культуре или достижениям в области науки. Доманьская считает, что для большинства россиян ВОВ представляет собой единственное событие, произошедшее в прошлом, которое вызывает у них бесспорное чувство гордости за свою нацию и страну.

Однако, по мнению польского аналитика, подобная сильная эмоциональная связь позволила «авторитарной власти» Кремля превратить историю в гарантию лояльности населения. Для этого Россия якобы подает любые исторические события в очень политизированном и идеологизированном виде.