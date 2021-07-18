читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мария Доманьская, аналитик из Польши, в рамках беседы с ведущей Polskie Radio, отметила, что российские власти намеренно спекулируют на теме Великой Отечественной войны для достижения своих интересов.

Радиоведущая спросила у эксперта, почему Кремль так много внимания уделяет войне, которая закончилась 76 лет назад, а не, например, культуре или достижениям в области науки. Доманьская считает, что для большинства россиян ВОВ представляет собой единственное событие, произошедшее в прошлом, которое вызывает у них бесспорное чувство гордости за свою нацию и страну.

Однако, по мнению польского аналитика, подобная сильная эмоциональная связь позволила «авторитарной власти» Кремля превратить историю в гарантию лояльности населения. Для этого Россия якобы подает любые исторические события в очень политизированном и идеологизированном виде.

Вам может понравиться

Киевский политолог Романенко рассказал о глупой попытке Зеленского шантажировать США

Киевский политолог Юрий Романенко высказался насчёт неожиданной смены курса Украины в сторону Китая. Отмечается, что недавно глава Украины Владимир Зеленский переговорил по телефону с китайским председателем Си Цзиньпином. Указывается, что
  • Анна
  • 16.07.2021
  • читать 1 минуту

Армия США желает новых наземных роботов для развертывания вблизи России и Китая

Боевые командиры сил армии США, размещенных в Европе и Тихоокеанском регионе, высказались за то, чтобы наземные роботы поддерживали их обучение, развертывание сил, подготовку к войне и операции сдерживания в ответ

Пищеблоки комбината «Альфа-Провиант» работают с нарушениями

В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу отчитались о результатах проверки в летних оздоровительных лагерях, которые обслуживает комбинат питания «Альфа-Провиант». В ходе инспекции был выявлен ряд серьезных нарушений. В частности, в помещении
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 июля – ясно, до 28 °C | город Мытищи: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 июля – переменная облачность, до 28 °C | Королев: погода, 18 июля – ясно, до 36 °C | Подольск: погода, 18 июля – переменная облачность, до 28 °C | Армавир: погода, 18 июля – ясно, до 34 °C |