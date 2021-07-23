Объединенная Европа слишком долго оттягивала протестную реакцию на строительство газопровода «Северный поток-2». И поэтому Германия сумела заключить сделку с Соединенными Штатами, сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире Polskie Radio.

Он заявил, что Варшава с самого начала называла СП-2 политическим проектом и выступала против его строительства. Польша считает, что из-за газопровода обстановка в Европе дестабилизируется, а отношения между государствами ухудшаются.

Сейчас действия США можно назвать предательством, так как они долго блокировали «Северный поток-2», прислушиваясь к Европе, однако сейчас переметнулись на сторону Германии и России. Это решение и удивило, и возмутило не только Польшу с Украиной, но и другие европейские государства.

Напомним, что президент США Джо Байден заявил о невозможности прекратить строительство почти готового газопровода. Также он отметил, что Соединенные Штаты после ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию будут внимательно отслеживать действия РФ, чтобы она не превратила его в геополитическое оружие против Европы.