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Польская армия столкнулась с серьезным дефицитом кадров, сообщает главное военное ведомство страны. По мнению министра обороны Мариуша Блащака, для эффективного отражения возможного нападения Польше необходимо минимум 250 тысяч солдат, но сейчас их численность составляет только около 130 тысяч.

Военный эксперт Марек Коцубал назвал несколько оптимистичной недавнюю речь Блащака, в которой тот заявил об огромном множестве желающих вступить в ряды армии. На самом деле новобранцы совсем не торопятся служить, а старые и проверенные кадры уходят на гражданку.

Такими темпами, уверен Коцубал, численность войск будет постоянно уменьшаться. Опытным бойцам станет некому передавать свой опыт, что приведет к снижению воинского мастерства. Что касается количества солдат, уже сейчас оно слишком мало, чтобы защитить страну в случае какого-либо вооруженного конфликта.

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