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Польское командование решило развернуть на границе с Белоруссией еще один механизированный батальон, который позволит отразить «возможный удар со стороны России».

Новые войска были дислоцированы на военный объект в Бяла-Подляска. Представители оборонного ведомства Польши отметили, что их развертывание является первым этапом масштабного проекта, предполагающего развертывание дополнительных батальонов, подразделений и рот вдоль всей польско-белорусской границы. Планируется также построить новую крупную базу.

В польском Минобороны заявили, что главная задача переброшенного батальона заключается в прикрытии «опасного восточного направления», откуда РФ может нанести удар. Скоро должно начаться возведение основных зданий и другой инфраструктуры.

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  • 09.07.2021
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