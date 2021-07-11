Польское командование решило развернуть на границе с Белоруссией еще один механизированный батальон, который позволит отразить «возможный удар со стороны России».

Новые войска были дислоцированы на военный объект в Бяла-Подляска. Представители оборонного ведомства Польши отметили, что их развертывание является первым этапом масштабного проекта, предполагающего развертывание дополнительных батальонов, подразделений и рот вдоль всей польско-белорусской границы. Планируется также построить новую крупную базу.

В польском Минобороны заявили, что главная задача переброшенного батальона заключается в прикрытии «опасного восточного направления», откуда РФ может нанести удар. Скоро должно начаться возведение основных зданий и другой инфраструктуры.