Москва столкнулась с необходимостью усиливать военное присутствие в Таджикистане, чтобы обеспечить эффективное сдерживание оставшегося без «присмотра» американских войск движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Полковник запаса Александр Жилин рассказал порталу Ura.ru о тех проблемах, которые придется решать РФ после трусливого бегства военного контингента США.

Талибы, которые сейчас стремительно захватывают один район Афганистана за другим, могут втянуть Россию в войну, очень похожую на конфликт в Сирии. Выбраться из нее будет практически невозможно, поэтому Москве придется расширять военное присутствие в Таджикистане и других странах, граничащих с Афганистаном.

В противном случае боевики движения «Талибан» могут создать серьезную угрозу как для этих государств, так и непосредственно для России. Они хорошо подготовлены, вооружены современными видами оружия, поэтому воевать с ними будет очень сложно.

Напомним, что талибы активизировались сразу после начала вывода американских войск из Афганистана. Российские власти заявили, что не планируют вводить в страну свои войска, однако могут использовать военную базу на границе между Афганистаном и Таджикистаном, чтобы исключить угрозы для ОДКБ.