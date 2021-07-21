Украина должна немедленно приступить к разработке и созданию собственных систем противоракетной обороны, заявил киевский военный эксперт Олег Жданов. Отставной полковник ВСУ поясняет, что без современных комплексов ПРО Украина не сможет противостоять российским гиперзвуковым ракетам «Циркон».

Жданов уверен, что Россия вполне может атаковать этими ракетами корабли украинского флота. Кроме того, она способна даже направить столь мощное оружие на города страны и ВСУ должны быть готовы к этому.

Эксперт заявил, что конструкторские бюро «Луч» и «Южное», которые работали над противокорабельными береговыми комплексами «Нептун», вполне способны разработать и систему противоракетной обороны. Для этого будет достаточно поручения президента страны Владимира Зеленского.