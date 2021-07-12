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Видеозаписи с фестиваля нудистов, которые превратили берег Волги в настоящую столицу разврата, заинтересовали правоохранительные органы. Теперь полиция будет проводить проверку и давать правовую оценку действиям каждого участника этого мероприятия.

Фестиваль нудистов стартовал в минувшую пятницу в Борском районе Нижегородской области. Туда съехалось несколько сотен участников, знающих толк в сексуальных извращениях, из разных уголков страны.

Гости мероприятия сразу же разбились на группы по интересам и сексуальным предпочтениям. При этом организаторы заявили, что фестиваль согласован с правоохранительными органами.

В МВД заявили, что ничего подобного ни с кем не согласовывали. Поэтому назначили проверку, которая покажет наличие или отсутствие состава преступления в действиях участников фестиваля.

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