Киев заинтересован в сотрудничестве с Китаем, поэтому он постоянно стремится установить дружеские отношения с Пекином. Однако сделать этого не получается. Во многом – из-за Соединенных Штатов, рассказал аналитик Темур Умаров, представляющий Московский центр Карнеги.

Он также отметил, что Пекин и Киев по-разному относятся к этим отношениям. Для Украины Китай действительно является чрезвычайно важным партнером, так как она продает ему сельскохозяйственную продукцию в огромных объемах. Для КНР Киев является лишь «одним из» и не дотягивает до приоритетов.

По словам Умарова, отношения между Украиной и Поднебесной империей во все времена развивались «волнами». В настоящий момент из-за санкций США против КНР Пекин больше склоняется к сотрудничеству с Киевом, однако Вашингтону это не очень нравится. Он намерен использовать Украину в своих целях, а КНР вполне может этому помешать.