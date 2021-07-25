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В июне в немецком издании Deutsche Welle появилась публикация о конфликте президента Украины Владимира Зеленского с Конституционным судом страны. В ней авторы обвинили украинского лидера в попытке узурпировать власть и посулили ему серьезные проблемы. Политолог из Германии Владимир Сергиенко уверен, что данная статья была своеобразной «черной меткой» Зеленскому.

Сразу после выхода публикации многие эксперты предположили, что президента Украины готовят к импичменту. Однако на самом деле против него затевается более серьезная игра, по окончании которой обычная отставка станет для главы государства несбыточной мечтой.

По словам Сергиенко, немецкое правительство, рупором которого является издание Deutsche Welle, совместно с французскими властями готовят Зеленскому гораздо более серьезные проблемы, чем импичмент. Украинскому президенту придется пройти семь кругов ада в процессуальной тяжбе с Конституционным судом, в результате которой он надолго окажется за решеткой.

Эксперт отмечает, что и Германию, и Францию выводят из себя «токсичные» действия и заявления украинского лидера. Но у последнего все же есть шанс выпутаться из этой истории и выйти сухим из воды. Очень многое будет зависеть от встречи с американским президентом Джо Байденом 30 августа. Именно тогда решится судьба Зеленского.

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