Атака на малазийский «Боинг» в 2014 году – это заговор Украины, которая стремилась любой ценой получить инструмент давления на Россию, уверен политический обозреватель Сергей Марков. Он также назвал всех политиков, которые принимали непосредственное участие в организации авиакатастрофы.

По словам Маркова, в заговоре участвовали на тот момент спикер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-глава военного ведомства Валерий Гелетей и бывший руководитель СБУ Валентин Наливайченко. Они возглавили операцию, в которой также участвовали другие украинские политики.

Марков также напомнил, что в сети неоднократно появлялись данные о фальсификациях доказательств, представляемых украинской стороной на суде по катастрофе рейса MH-17. Однако из-за того, что Голландия регулярно допускает грубейшие нарушения при рассмотрении дела, на очевидные факты никто не обращает внимания.